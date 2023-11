Anthony Barber comanda triunfo do FC Porto

O FC Porto recebeu e venceu esta sexta-feira o Imortal, por 93-67, no jogo que abriu a 7.ª jornada da Liga Betclic.

No Dragão Arena, a formação comandada por Fernando Sá começou bem e liderou o primeiro período por 25-17 e, ao intervalo, o FC Porto vencia por 13 pontos (46-33). No segundo tempo, os dragões geriram e foram ampliando o marcador. No arranque do quarto e último período, a equipa da casa ganhava por 69-45.

A nível individual, Anthony Barber foi o melhor marcador, com 23 pontos. Do lado dos algarvios, Trevond Barnes destacou-se com 16 pontos.



Veja a ficha do jogo aqui

"O que falámos desde que chegámos era que tínhamos de reagir à derrota na Dinamarca. Se queremos acreditar que podemos lutar por títulos, temos de saber reagir a momentos menos bons. Os jogadores estão de parabéns pela forma séria como encararam o jogo desde o início. Agora temos um jogo muito importante na Turquia e vamos dar tudo para continuarmos nas competições europeias", afirmou Fernando Sá, em declarações ao site dos dragões.



O FC Porto chega aos 10 pontos, ficando a dois do líder Sporting, que só joga no sábado.



7.ª jornada:



FC Porto-Imortal, 93-67

V. Guimarães-CD Póvoa, sábado (15h00)

Oliveirense-Sporting, sábado (15h00)

Esgueira-Galomar, sábado (15h00)

Portimonense-Lusitânia, sábado (17h00)

Benfica-Ovarense, sábado (17h00)