Anthony Barber lidera vitória do FC Porto

Na abertura da 12.ª jornada da Liga Betclic, o FC Porto recebeu e venceu esta sexta-feira o CD Póvoa, por 97-81.No Dragão Arena, Anthony Barber foi o melhor marcador da partida, com 22 pontos. Do lado poveiro, Calvin Wishart e Onno Steger destacaram-se com 20 pontos cada. Ver ficha do jogo aqui Com este resultado, o FC Porto chega à liderança, com 21 pontos, à frente de Sporting (20) e Benfica (19).