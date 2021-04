António Monteiro: «Não conseguimos acompanhar o Sporting na parte final»

Autor de 21 pontos na final da Taça de Portugal, António Monteiro considerou que o desfecho da prova podia ter sido outro se o Imortal pudesse contar com Jenkins e Marshall, que se lesionaram nas meias-finais.

"Sabíamos que era um jogo muito difícil, era uma final. Só não esperávamos que o resultado fosse tão alargado. Não é uma desculpa, mas tivemos dois jogadores que se lesionaram ontem e podíamos ter feito mais se eles tivessem disponíveis, podíamos ter discutido o resultado até ao fim. No 4º período as pernas não se aguentaram e o Sporting aproveitou para alargar o resultado. Não conseguimos acompanhar o ritmo deles na parte final. Esta derrota vai fazer-nos trabalhar, mesmo com as baixas. Vamos trabalhar para os playoffs e tentar fazer ainda melhor do que na fase regular", referiu o jogador angolano.