António Paulo Ferreira: «Tivemos a capacidade de ser consistentes»

O Sporting venceu o FC Porto na segunda meia-final da Taça de Portugal e ficou assim a um passo de revalidar o título que conquistou na temporada passada. Após o encontro, António Paulo Ferreira, treinador-adjunto dos leões explicou quais foram os segredos da vitória.

"Os dados estatísticos do jogo mostram que fomos mais eficazes no capítulo do lançamento e que conseguimos recuperar mais bolas nos ressaltos. Quando assim é, provavelmente somos candidatos a ganhar o jogo. Isso aconteceu e estamos muito satisfeitos. A batalha para este jogo é mostrarmo-nos consistentes ao longo dos 40 minutos e tivemos essa capacidade. Não fizemos uma primeira parte tão boa como a segunda, mas na segunda conseguimos superar as dificuldades que o FC Porto nos criou e conseguimos manter a eficácia ofensiva", referiu o técnico.

Dedicando o triunfo aos indisponíveis Cândido Sá, Pedro Catarino e Micah Downs, o treinador-adjunto dos leões perspetivou ainda o encontro deste domingo com o Imortal: "É mais um jogo, É uma final e vamos entrar com a maior motivação possível para levar a Taça de Portugal para Alvalade".

A final da Taça de Portugal está agendada para as 16 horas deste domingo.