Argentina Candela Gentinetta assina pelo Benfica

Candela Gentinetta foi anunciada como a mais recente reforço do plantel feminino de basquetebol do Benfica. A poste argentina, de 20 anos, está empolgada com o novo desafio na carreira."Conheço muito o Benfica devido ao futebol, há muitos argentinos que já jogaram aqui. Fiquei muito feliz quando soube que tinha a oportunidade de vir jogar para o clube. Estou a integrar-me", vincou a jovem jogadora, 1,81 metros, que está agora às ordens de Eugénio Rodrigues depois de ter envergado as cores do Berazategui.