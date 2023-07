Arnette Hallman segue pisadas do pai e reforça basquetebol do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O extremo internacional português Arnette Hallman, antigo jogador do Benfica e do FC Porto, é o mais recente reforço da equipa de basquetebol do Sporting, anunciou esta segunda-feira o clube lisboeta, vice-campeão nacional.

"Sempre foi um desejo pessoal jogar no Sporting, também porque o meu pai jogou aqui, e, este ano, deu-se a oportunidade", observou o jogador, recordando a passagem por Alvalade do pai, de nacionalidade norte-americana e também chamado Arnette Hallman, entre 1986 e 1988.

Hallman, de 35 anos, representou na época passada a Oliveirense, depois de quatro temporadas ao serviço do Benfica - campeão em título, depois de bater os leões na final do campeonato de 2022/23 -, tendo ainda alinhado durante um ano no FC Porto.

"Aquilo que pretendo aqui é ganhar. O Sporting é um clube bastante grande, um dos melhores de Portugal, e tem sido super interessante a forma como tem evoluído no basquetebol. Para mim, é um orgulho estar aqui e o meu objetivo é ajudar o clube a continuar no mesmo caminho", assinalou.