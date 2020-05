Barkley e o fim da amizade com Michael Jordan: «Poucos foram honestos com ele. E eu fui...»

Charles Barkley, ex-jogador de basquetebol e atual comentador, não esconde que continua "muito triste" com o fim da relação de amizade com Michael Jordan. O antigo extremo-poste, que passou por Houston Rockets, Phoenix Suns e Philadelphia 76ers, criticou Air Jordan pelo seu trabalho nos Charlotte Bobcats [agora Charlotte Hornets] e ambos não se falam desde então.





Depois de tanto tempo, Barkley não acredita na reconciliação. "Ele era como um irmão para mim", explicou o comentador no 'Waddle and Silvy Show', da ESPN. "Sinto tristeza pelo que aconteceu. Mas para mim ele ainda é o melhor jogador de basquetebol de todos os tempos. Não lhe desejo nada além do melhor. Mas não há nada que eu possa fazer sobre isso", confessou.O comentador da TNT explica como tudo aconteceu. "O que mais me incomodou nisto tudo foi que eu não disse nada de mais. Tenho a certeza que disse: 'Por mais que eu ame o Michael, até que ele pare de contratar os melhores amigos, nunca será bem-sucedido como diretor-geral'. E o que mais me irritou foi o Phil Jackson [antigo treinador] dizer exatamente a mesma coisa e eles continuarem a ser amigos", precisou Barkley, que sempre foi uma das pessoas mais chegadas a Jordan.O ex-jogador entende que não poderia trair a sua consciência. "Faz parte do meu trabalho [como analista]. Não posso ir à TV e dizer: 'O Michael está a fazer um trabalho fantástico'. Isso seria falso da minha parte", sublinhou Barkley, dizendo que MJ teve poucas amizades verdadeiras no seu auge."O Michael, a certa altura, era a pessoa mais famosa do mundo. Estava toda a gente sua na 'folha de pagamento'. Queriam que fosse ele a comprar bebidas, a pagar o jantar ou simplesmente que ele os convidasse para voar no seu jato particular. Muito poucos amigos vão ser honestos, e isso é muito difícil para qualquer celebridade, mas especialmente para alguém com o seu estatuto. E eu fui...", considerou também.