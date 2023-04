Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

'Batalha de Madrid': Paz selada nas redes sociais depois da vergonha em campo Jogadores do Real e do Partizan penitenciam-se pela pancadaria, mas imprensa sérvia já antevê ambiente ‘infernal’ no 3.º jogo