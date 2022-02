Benfica acusa Sporting de não enviar bilhetes para o dérbi de basquetebol: «Atitude incompreensível»

O Benfica acusa esta quarta-feira o Sporting de não facultar bilhetes para os adeptos dos encarnados para o dérbi entre as duas equipas a contar para a FIBA Europe Cup, marcado para hoje às 20h30 no Pavilhão João Rocha. Em comunicado, as águias dizem mesmo que os leões contrariam os regulamentos da FIBA."O Sport Lisboa e Benfica repudia o comportamento do Sporting Clube de Portugal, que, contrariando os regulamentos da FIBA, recusou enviar os bilhetes a que o Benfica tem direito para o jogo de basquetebol desta noite entre os dois clubes. O Sport Lisboa e Benfica efetuou diversos pedidos sobre o levantamento dos bilhetes ou a venda dos mesmos nas nossas instalações, não tendo recebido qualquer resposta por parte do clube de Alvalade, a não ser os convites que existem por permuta entre os dois clubes", pode ler-se no comunicado do clube da Luz, que promete recorrer da decisão."O Sport Lisboa e Benfica recorrerá às instâncias devidas face a esta atitude incompreensível por parte do Sporting e reserva-se o direito de atuar em conformidade em encontros futuros."