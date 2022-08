Benfica anuncia saídas de Dennis Clifford, Guilherme Saiote e Hugo Silva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou esta quarta-feira as saídas de Dennis Clifford, Guilherme Saiote e Hugo Silva da equipa sénior de basquetebol.O primeiro, poste norte-americano, chegou na temporada transata e ajudou a formação de Norberto Alves a reconquistar o campeonato nacional.Guilherme Saiote e Hugo Silva, jogadores portugueses com mais anos de encarnado ao peito, também deixam a Luz após ajudarem as águias a voltarem aos títulos.