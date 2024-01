Benfica avança para as meias-finais da Taça de Portugal

O Benfica mantém-se na defesa do título na Taça de Portugal, depois de vencer esta tarde na Luz o Portimonense, num duelo entre equipas da Liga Betclic e referente aos quartos de final.Os também campeões nacionais dominaram a partida diante dos algarvios, vencendo por 85-53, com destaque para Terrell Carter (12 pontos, sete ressaltos e três assistências).Em frente segue também o Imortal, que derrotou em casa o Esgueira por 95-88.Este domingo há mais jogos para decidir quem avança para as meias-finais. O FC Porto recebe (15h00) o Sporting, enquanto o CD Póvoa é o anfitrião do Maia Basket, a única equipa que não pertence à Liga Betclic, jogando na Proliga.