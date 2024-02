Benfica bate Esgueira na Taça Hugo dos Santos

O Benfica venceu esta noite na Luz o Esgueira por 77--53, em jogo da quarta jornada do Grupo A da Taça Hugo dos Santos.As águias tiveram em Terrell Carter o seu homem mais influente, com 23 pontos, 16 ressaltos e três assistência.O Benfica sobe provisoriamente à lidera do gurpo, com sete pontos, mais um que a Oliveirense, que ainda defronta a esta hora o CD Póvoa.