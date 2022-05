Benfica bate novamente a Oliveirense e está na final do playoff

O Benfica venceu a Oliveirense por 75-60 e apurou-se para a final do playoff da Liga Betclic de basquetebol. As águias voltaram a levar a melhor, desta feita em Oliveira de Azeméis, fechando a série em 3-0.Ivan Almeida, com 13 pontos, 8 ressaltos e 4 roubos de bola, foi o MVP da partida de hoje. Frank Gaines, com 17 pontos (4 em 8 em triplos) também esteve em foco. Do lado dos anfitriões, Shaun Willett terminou com 16 pontos e 7 ressaltos.Recorde-se que na outra meia-final o FC Porto está em vantagem diante do Sporting, por 2-0, após duas vitórias caseiras.