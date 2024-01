Benfica bate Sportiva e procura 'tri' na Taça Federação feminina de basquetebol

O Benfica venceu este sábado a Sportiva por 65-54 e qualificou-se para a final da Taça Federação feminina de basquetebol, na qual vai tentar o terceiro título consecutivo, perante o GDESSA, vencedor tranquilo face ao anfitrião Esgueira (69-48).

A remodelada formação encanada, que para o campeonato tinha perdido em casa por 20 pontos com o conjunto açoriano, superou as líderes da Liga feminina alicerçada num grande terceiro período, em que conseguiu um parcial de 20-12.

A Sportiva ainda fechou na frente o primeiro período (16-10), mas o cinco de Eugénio Rodrigues já passou à frente a meio (27-26) e à entrada para os 10 minutos finais liderava por 47-38, controlando depois no quarto parcial (18-16).

Marta Martins, com 17 pontos, Letícia Soares, com 13, e Raphaella Monteiro, com 11, lideraram as encarnadas, enquanto Audrey Warren, com 10, foi a única jogadora do conjunto de Ricardo Botelho que chegou à dezena.

Na segunda meia-final, o GDESSA resolveu o encontro na primeira parte, que terminou a vencer por 35-21, muito por culpa de um parcial de 10-0 a fechar o primeiro período (21-9) e de 13-2 no segundo, que passou o resultado de 21-14 para 34-16.

Se o Esgueira ainda tinha algumas ilusões de lutar pelo apuramento para a final, elas terminaram com o parcial de 7-0 da formação do Barreiro, vencedora da prova em 2015/16, a abrir a segunda parte, para uma vantagem de 21 pontos (42-21).

A vantagem após três períodos era de 22 pontos (56-34) e durante o quarto chegou a um máximo de 26 (64-38).

Milica Ivanovic, com 17 pontos, e Emília Ferreira, com sete pontos e 11 ressaltos, lideraram o cinco de André Martins, enquanto Trudy Walker-Benjamin, com 20 pontos e 12 ressaltos, e Gabriela Raimundo, com 11 pontos, oito ressaltos e quatro assistências, foram as melhores da equipa de André Janicas.

A final entre o Benfica e o GDESSA está marcada para as 15:00 de domingo, no Pavilhão do Clube do Povo de Esgueira, em Aveiro, que já foi palco este sábado das duas meias-finais.