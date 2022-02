Benfica com vitória expressiva no campeonato

O Benfica conseguiu uma folgada vitória esta tarde na receção à Ovarense, vencendo por 86-64, em jogo referente à 20.ª jornada da Liga Betclic, com dois períodos demolidores: 26-15 no primeiro e 31-14 no terceiro.Travis Munnings foi o MVP da partida, com 13 pontos, três assistências, três roubos de bola e 10 ressaltos.Esta foi a 15.ª vitória das águias, em 17 jogos no campeonato, mantendo o segundo lugar, agora com 32 pontos, os mesmos do Sporting, que só entra em ação este domingo, nesta ronda, recebendo o Imortal, na ressaca da histórica qualificação para os quartos de final da Fiba Europe Cup.