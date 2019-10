Benfica defende topo na Hungria

O Benfica defronta hoje (17h), na Hungria, o Paési VSK-Veolia, em jogo da 2ª jornada do Grupo A da FIBA Europe Cup.

A equipa da Luz viaja para terras magiares com um grande objetivo: manter a liderança do grupo – que vai tendo em igualdade pontual com o Inter de Bratislava –, uma vez que, na jornada inaugural, recebeu e bateu ZZ Leiden, por 103-99, após prolongamento, com o poste Eric Coleman em destaque (21 pts e 9 ressaltos).

"Eles levam quatro vitórias em outros tantos jogos, no seu campeonato. É um bom motivo para ter em conta e respeitar o adversário. Nós somos uma equipa ambiciosa e, apesar do cansaço, devido ao jogo com o FC Porto, vamos dar um passo em frente. Só nos interessa a vitória", disse Betinho Gomes, em declarações na BTV.