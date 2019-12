Benfica derrota belgas do Spirou Basket

O Benfica continua a mostrar-se a grande nível na Europa e esta noite somou uma vitória arrasadora diante dos belgas do Spirou Charleroi, por 89-62, na primeira jornada do Grupo I da segunda fase da FIBA Europe Cup.





Eric Coleman, com 18 pontos, e Betinho Gomes, com 16, foram os mais concretizadores no cesto.Em muito boa fase, o Benfica somou a sua oitava vitória seguida – entre Liga Placard e competições europeias – e soma agora 17 triunfos nos últimos 19 jogos.