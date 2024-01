Benfica derrota Ovarense na Taça Hugo dos Santos

O Benfica bateu esta tarde fora a Ovarense por 98-74, na terceira jornada do Grupo A da Taça Hugo dos Santos, sendo esta a sua segunda vitória na prova.Em Ovar, os campeões nacionais estiveram quase sempre por cima do marcador, com os parciais de 25-13, 19-19, 22-26 e 20-28 nos quatro períodos.Tony Douglas liderou o triunfo do Benfica com 19 pontos, quatro assistências.O Benfica lidera o grupo à condição, com cinco pontos, mais um que a Oliveirense, que aonda joga este sábado no reduto do Esgueira.