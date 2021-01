Benfica derrotado em Albufeira

No jogo grande da 15.ª jornada da Liga Placard, o Benfica foi derrotado no terreno do Imortal, por 93-86, após prolongamento, naquela que se traduziu no quarto desaire das águias na Liga Placard.





Em Albufeira, a formação comandada por Carlos Lisboa entrou forte e venceu o primeiro período por 27-19. No segundo parcial manteve-se o domínio encarnado: as águias lideravam por 14 pontos (48-34).Na segunda parte, o Imortal, uma das equipas sensações da prova (4º), reagiu e venceu o terceiro quarto (29-20), colocando-se a cinco pontos de distância do adversário (63-68). Só que no derradeiro período, o Benfica sentiu uma grande oposição por parte do Imortal, equipa da casa que levou o encontro para prolongamento (78-78), após um parcial de 15-10. No tempo extra, a vitória caiu para a formação algarvia (15-8), fixando o resultado final em 93-86.No capítulo individual destacou-se o reforço Bryce Alford, que foi o melhor marcador das águias, com 23 pontos. Do lado do Imortal evidenciou-se Derrick Fenner Jr. (33 pontos).