Benfica derrotado no adeus à Liga dos Campeões

O Benfica despediu-se esta quarta-feira da Liga dos Campeões com uma derrota frente ao Hapoel Jerusalém, por 97-68, num duelo realizado à porta fechada na Sérvia, devido ao conflito israelo-palestino.No Aleksandar Nikolic Hall, as águias conseguiram equilibrar o primeiro quarto (24-25), mas deixaram depois fugir o adversário com um parcial de 27-9. Ao intervalo, o Benfica perdia por desnivelados 19 pontos (33-52). No segundo tempo, a formação israelita dominou a partida e dominou os últimos dois períodos (21-20 e 24-15).A nível individual, Terrell Carter destacou-se com 22 pontos, enquanto Aaron Broussard acrescentou 17 pontos. Ver a ficha do jogo aqui Com esta derrota, o Benfica termina a sua participação no 4.º e último lugar do Grupo G da Champions.