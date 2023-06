Benfica diz que não se recusou a receber o troféu no Pavilhão João Rocha

O Benfica recorreu à sua newsletter diária para explicar que não se recusou a receber o troféu depois da, e da consequente conquista do título nacional de basquetebol.Os encarnados, que não participaram na cerimónia da entrega de prémios no Pavilhão João Rocha, explicam que chegaram "a designar dois representantes para o efeito.""Contrariamente ao veiculado, o Sport Lisboa e Benfica não recusou a entrega do troféu, chegando mesmo a designar dois representantes para o efeito. Somente não quis participar na cerimónia de entrega em protesto por um 'comportamento discriminatório e inaceitável' do Conselho de Disciplina", pode ler-se na newsletter das águias.Recorde-se que na génese da questão está o facto de o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol ter passado o castigo de um jogo de suspensão de Travante Williams para uma repreensão. O jogador do Sporting tinha empurrado um polícia no encontro anterior entre as duas equipas.