Benfica elimina Oliveirense e segue para as meias-finais do playoff

O Benfica foi vencer este sábado ao terreno da Oliveirense, por 97-88, e apurou-se para as meias-finais da Liga Placard, onde vai defrontar agora o Sporting.





Em casa da bicampeã nacional, as águias entraram fortes e foram para o final do primeiro quarto na frente por sete pontos (28-21). No segundo período chegou a reação da Oliveirense, que operou a reviravolta com um parcial de 26-17 e foi para o intervalo a ganhar por 47-45.No segundo tempo o Benfica regressou à dianteira do marcador, tendo fechado o terceiro quarto a liderar por 70-65. No derradeiro período, a Oliveirense conseguiu chegar ao empate (70-70) mas depois viu o Benfica disparar no marcador e fechar a vitória clara em 97-88.No plano individual, o melhor marcador foi Bryce Alford, com 36 pontos. Do lado da Oliveirense, Terrell Carter destacou-se com 20 pontos e 10 ressaltos.