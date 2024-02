Benfica-FC Porto: este sábado há Clássico à sobremesa

Depois das emoções do dérbi de hóquei em patins na quinta-feira – este domingo há outro –, os pavilhões da Luz voltam esta sábado a estar agitados com o clássico de basquetebol e o dérbi de voleibol (16h30)A receção do Benfica ao FC Porto acontece ao início da tarde, ainda em hora (14h30) de almoço ou da sobremesa, estando as águias cientes do momento positivo que atravessa o adversário, não só porque é líder da Liga Betclic de basquetebol, como seguiu para os quartos de final da Fiba Europe Cup. "Vêm com muita confiança", referiu o treinador dos bicampeões nacionais, Norberto Alves, mas sublinhando: "independentemente do momento dos outros, a nossa preocupação é sempre olhar para nós e não perder o foco".O FC Porto lidera a Liga com 26 pontos, mais dois que as águias, que na primeira volta perderam no Dragão Arena por 79-62. "Essa derrota foi numa fase precoce da época", frisou Toney Douglas, base dos encarnados, em declarações à Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB). Já Charlon Kloof, que joga na mesma posição nos dragões, recusa excesso de confiança. "Para assegurar a liderança da fase regular é importante ganhar este jogo, mas também os restantes", frisou também à FPB.Já o Sporting, segundo classificado (a um ponto do FC Porto) visita o Lusitânia nos Açores.