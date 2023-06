Benfica foi à Federação de Basquetebol buscar o troféu de campeão nacional

O Benfica, através do capitão Tomás Barroso e do team manager, João Nuno Crespo, deslocou-se até à sede da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) para recolher a taça de campeão nacional. O galardão foi entregue em mãos pelo presidente da FPB, Manuel Fernandes, ao internacional português.Recorde-se que os encarnados, em protesto com o que consideram uma discrepância no tratamento dado aos casos de Travante Williams e Ivan Almeida (o extremo do Sporting viu o castigo de um jogo passar a repreensão, enquanto que o cabo-verdiano esteve suspenso por 30 dias), recusaram receber a taça no Pavilhão João Rocha logo após conquistarem a Liga Betclic pelo segundo ano consecutivo. Ao invés, as águias foram para o Pavilhão da Luz celebrar.Agora, quase três semanas depois dessa conquista, o Benfica 'faz as pazes' com a FPB e recebe a taça.