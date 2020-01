Benfica ganha em Oliveira de Azeméis

O Benfica derrotou, fora, a Oliveirense, por 84-75, no principal embate da 16.ª jornada da Liga Placard. Com este sucesso no reduto dos bicampeões nacionais, as águias mantiveram a liderança da prova, com 15 triunfos e apenas um desaire. No entanto, o comando poderá, dentro em breve, continuar repartido caso o Sporting, em Alvalade, supere a Ovarense.

Como se esperava, o duelo entre Oliveirense e Benfica foi bastante intenso e decidido apenas nos derradeiros instantes, apesar dos encarnados terem estado quase sempre na frente e de terem revelado uma consistência maior.

Os encarnados fecharam o período inicial na frente, apesar da margem de avanço ser curta (23-21). Porém, de seguida, a equipa liderada por Carlos Lisboa logrou construir uma vantagem mais significativa, atingindo o intervalo com 12 pontos à maior (47-35).

A segunda parte foi diferente, com a equipa da casa a reagir, muito por culpa da ação do norte-americano Fields (21 pontos e 16 ressaltos). Contudo, do lado contrário, Coleman (22 pontos e 8 ressaltos) e Arnette (12 pontos e 5 ressaltos) - curiosamente dois ex-jogadores da Oliveirense - estiveram em plano de destaque, tal como o base Ireland (16 pontos e 9 assistências) que, nos momentos chave, conseguiu acertar lançamentos ou encontrar os colegas em posições favoráveis.