Benfica não resiste ao Hapoel Jerusalém

Num pavilhão bem composto, com cerca de mil adeptos, entre os quais Isaías, antigo avançado do Benfica, o clube da Luz não resisitiu ao poderoso Hapoel Jerusalém, averbando a primeira derrota (66-84) no Grupo G da Liga dos Campeões, em jogo adiado da 1.ª jornada. E foram as três dezenas de fãs da turma israelita, escoltados por forte aparato policial, que fizeram a festa.O Benfica entrou melhor, dominou o 1.º período (24-17), mas a partir daí nunca teve argumentos para um adversário de nível superior, que se distinguiu na eficácia do seu tiro exterior.A equipa hebraica chegou na frente ao intervalo (46-39) e alargou a vantagem até à entrada do último quarto (64-54), não dando chances às águias, que acabaram por claudicar ao verem a desvantagem crescer para a casa dos 15 pontos.Ivan Almeida (18 pontos), Trey Drechsel (14) e Betinho Gomes (12) foram os mais influentes na equipa do Benfica.