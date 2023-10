Benfica perde com a Oliveirense na Luz pela segunda vez em três dias

Depois da derrota em casa na quarta-feira, para a Liga Betclic, o Benfica voltou a ser supreendido na Luz pela Oliveirense, que triunfou por 78-71, agora na 1.ª jornada do grupo A da Taça Hugo dos Santos.Os encarnados entraram melhor no 1.º período (24-21), mas depois a turma de Oliveira de Azeméis tomou conta do encontro, chegando na frente ao intervalo (39-38), para depois se distanciar até ao final do 3.º período (59-51).O Benfica tentou reagir no último parcial, mas a Oliveirense controlou as operações, com destaque para um duplo-duplo de João Fernandes (13 pontos, 12 ressaltos, 3 assistências e 1 roubo de bola). Betinho Gomes, com 21 pontos e 9 ressaltos, foi o melhor elemento das águias.Recorde-se que a Taça Hugo dos Santos tem, esta época, um novo formato: são dois grupos de seis equipas, numa fase que se disputa a uma volta apenas (cada formação faz cinco partidas). O vencedor de cada grupo vai diretamente para a final four, ao passo que os segundos e terceiros classificados de cada 'poule' farão uma eliminatória prévia para apurar quem ruma às 'meias'.– Benfica, Ovarense, Oliveirense, CD Póvoa, Esgueira e Galomar– Sporting, FC Porto, Lusitânia, V. Guimarães, Imortal e Portimonense