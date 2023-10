Benfica perde na Escócia na EuroCup

O Benfica perdeu esta quarta-feira no pavilhão das Caledonia Gladiators, por 73-52, na 2.ª jornada do Grupo G da EuroCup feminina.Após um primeiro período positivo (16-12), as águias foram o intervalo empatadas (33-33), mas caíram na segunda parte, permitindo que as escocesas passassem de forma decisiva para a frente, com parciais de 17-7 e 23-12.Com 18 pontos, Keilanei Cooper foi o destaque do Benfica na partida. Ver a ficha do jogo aqui