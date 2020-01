Benfica pronto para os Bears

O Benfica defronta hoje os dinamarqueses do Bakken Bears (21h00), a contar para a 3ª jornada do Grupo I da FIBA Europe Cup. No terceiro lugar, com três pontos em dois jogos, as águias jogam uma cartada importante para seguirem em frente na prestigiada competição europeia.

"Sabemos que o jogo da FIBA Europe Cup será muito mais difícil [do que o último jogo do campeonato frente ao Barreirense]. Vamos focar-nos no treino e trabalhar esses aspetos para o jogo do Bakken Bears. Os adeptos são sempre importantes, significa muito para nós quando eles vêm apoiar-nos. O apoio deles torna o jogo mais fácil e muito mais divertido também", comentou o poste Eric Coleman, em declarações ao site do Benfica.

Nesta competição, a formação comandada por Carlos Lisboa começou por ganhar em casa aos belgas do Spirou Charleroi (89-62). Seguiu-se depois uma derrota na Alemanha, diante do Medi Bayreuth (96-78).