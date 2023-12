Benfica quer fechar ano com vitória

O Benfica encerra hoje o ano em que celebrou o bicampeonato nacional, com uma receção ao Portimonense, no regresso à competição após a derrota na Sérvia diante os israelitas do Hapoel Jerusalém no adeus à Liga dos Campeões.

“Queremos acabar bem o ano, ou seja, com uma vitória. O Portimonense é uma formação muito boa, que subiu esta época à Liga Betclic, mas sabe o que anda a fazer. Isso tem-se visto nos jogos que tem disputado nesta época. Portanto, temos de ir com a máxima atenção para sairmos vitoriosos deste encontro”, destacou o base José Barbosa, em declarações à BTV, considerando que 2023 foi um “ano glorioso, onde a maior parte dos objetivos foi cumprido”. Se vencer, a equipa de Norberto Alves seguirá sempre no 3º lugar, atrás de FC Porto (2º) e Sporting (1º). Também hoje, a Ovarense (7º) recebe o Imortal (10º), na 10ª jornada.