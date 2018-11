Benfica quer ser líder no Funchal

O Benfica está no Funchal, cidade onde hoje defronta o CAB Madeira e, em caso de vitória, isola-se no topo da classificação, embora à condição, uma vez que a Oliveirense, que divide a liderança da Liga Placard com a formação encarnada, só amanhã cumpre o seu jogo da 6ª jornada, no Dragão Caixa, frente ao FC Porto.

É, pois, com o pensamento na vitória que as águias viajaram para a Madeira, conforme salientou Fábio Lima [ex-jogador do CAB], em declarações à BTV. "O CAB não deixa de ser uma equipa que nos pode surpreender e, depois, os jogadores treinam-se mais motivados quando jogam com o Benfica", disse o extremo benfiquista, que garante que a equipa está motivada, depois do triunfo sobre o FC Porto. "Queremos continuar com a série de vitórias", confessou.

Entretanto, o grande encontro desta jornada tem amanhã (17h00) como palco o Dragão Caixa, no Porto, com os azuis e brancos – atuais 8ºs classificados -a receberem o campeão nacional, Oliveirense.