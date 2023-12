Benfica quer vencer e honrar o símbolo

"Honrar o símbolo e os adeptos", é desta forma que Sérgio Silva antevê o embate de hoje do Benfica com o Hapoel Jerusalém. Na última jornada da Liga dos Campeões, as águias defrontam os líderes do Grupo G sabendo que já não é possível avançar na prova. O último jogo antes do Natal, será disputado no Aleksandar Nikolic Hall, na Sérvia, devido aos conflitos entre israelitas e palestinianos. "O Benfica é um grande na Europa. Há sempre vontade de ganhar e demonstrar que o clube está presente nos grandes palcos europeus", disse o base-extremo, que elogiou o Hapoel: "É uma equipa muito pragmática. Não podemos relaxar. Temos de deixar tudo em campo."

Na próxima jornada da Liga Betclic, as águias recebem, no próximo dia 30 de dezembro, o Portimonense, naquele que será o último embate do ano.