Benfica recorre de castigo a jogador que se queixou de racismo no Dragão: «Aviltante e irresponsável»

O Benfica recorreu esta segunda-feira à 'News Benfica', a sua newsletter oficial, para contestar a decisão da Federação Portuguesa de Basquetebol em suspender por duas partidas o extremo Ivan Almeida, na sequência dos incidentes ocorridos na final do playoff. Em causa esteve o facto do jogador encarnado, que se queixou de racismo no jogo 4 e também no 5, ter respondido às supostas provocações.Na sua publicação, as águias consideram a suspensão "ultrajante", considerando que esta decisão é "tão absurda quanto grave". "É aviltante e, até, irresponsável. É indecorosa porque coloca o ónus na vítima, ao invés de castigar os agressores e de contribuir para que atos como estes sejam, como há muito deveria ter acontecido, definitivamente erradicados dos pavilhões (e estádios) portugueses", acrescenta a formação encarnada."Resultado: há racistas que continuarão a frequentar pavilhões e uma vítima de atos racistas que, por se ter recusado a compactuar com o antiquado e inaceitável 'cala-te e joga', é suspensa por dois jogos", pode ler-se na nota, na qual o Benfica assegura que "como é evidente, recorreu do castigo."