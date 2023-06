Benfica recusa receber troféu de campeão no João Rocha em protesto com a FPB

O Benfica recusou receber o troféu de campeão nacional de basquetebol no Pavilhão João Rocha em protesto com o "comportamento discriminatório e inaceitável por parte da Federação Portuguesa de Basquetebol e do seu Conselho de Disciplina, presidido por Carlos Filipe". Em comunicado, os encarnados informaram que "irão comemorar a conquista deste campeonato com os benfiquistas no Pavilhão da Luz, que estará de portas abertas para receber todos os adeptos."





Depois de terminar o encontro, que ditou a vitória das águias ( 85-101 ), a equipa visitante ficou a celebrar em campo com os seus adeptos e, ao mesmo tempo, em comunicado, o clube informava que não iria receber o troféu. Já com o palanque montado para a cerimónia de entrega da taça, os jogadores encarnados começaram a abandonar o recinto de jogo e não voltaram...Na base do protesto está a decisão do CD da FPF em passar a suspensão de 1 jogo a Travante Williams para apenas repreensão , permitindo ao extremo do Sporting atuar na partida de hoje. Recorde-se que o internacional português havia sido desqualificado no jogo 3, o que automaticamente decretaria uma partida de castigo.

