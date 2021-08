Benfica reforça-se com Travis Munnings

O Benfica oficializou esta quarta-feira a contratação de Travis Munnings, extremo nascido nas Bahamas que na época passada representou a Oliveirense, com médias de 12,5 pontos, 8 ressaltos e 3,3 assistências por jogo.





"Sei que estou numa grande organização, por isso estou ansioso por começar e fazer algo especial. Sinto que vai correr muito bem. Penso que vou conseguir tirar o melhor de todos, trazer energia e fazer tudo o que for preciso para vencer", disse o jogador de 26 anos, em declarações ao site dos encarnados.Após quatro anos no basquetebol universitário norte-americano ao serviço dos Louisiana-Monroe Warhawks, o extremo mudou-se para os franceses do Stade Rochelais, que representou durante uma época. De seguida, em 2020, chegou à Oliveirense, onde partilhou balneário com José Barbosa e foi orientado por Norberto Alves. Vai encontrar ambos agora no Benfica.