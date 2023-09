Benfica regista novo triunfo 'folgado' e fica a uma vitória do acesso à Liga dos Campeões

O Benfica venceu o AEK Larnaca por 87-59 e apurou-se para a final do grupo 1 de qualificação para a Liga dos Campeões. Os encarnados vão defrontar, na sexta-feira, os suecos do Norrköping Dolphins - eliminaram o Bakken Bears na outra meia-final desta 'poule', que decorre em Antalya (Turquia) - e quem ganhar segue diretamente para a fase de grupos da Champions.Depois do triunfo por 60 pontos sobre o TSU Tbilisi, desta feita os bicampeões nacionais tiveram maior oposição por parte do campeão cipriota... mas não por muito tempo. A formação de Norberto Alves começou forte só que o AEK até conseguiu aproximar-se e reduzir para 2 pontos (28-26) a meio do segundo quarto. Contudo, o Benfica encetou aí um parcial de 19-5 e chegou ao intervalo com uma vantagem de 16 pontos (47-31). No segundo tempo, apesar de uma ligeira reação da turma de Chipre, as águias voltaram a fugir no derradeiro quarto e selaram mais uma vitória, agora por quase 30 pontos de diferença.Aaron Broussard, com 15 pontos (todos apontados na primeira parte), foi a figura do Benfica, com Ben Romdhane também em plano de evidência em mais um jogo 'all around': 11 pontos, 6 ressaltos e 7 assistências.De recordar que em caso de qualificação para a Liga dos Campeões - a principal prova europeia de clubes da FIBA e a terceira no 'Velho Continente', atrás da EuroCup e Euroliga -, o Benfica já sabe que ficará num grupo que conta com Hapoel Jerusalém, Galatasaray e PAOK.