Benfica sem medo do inferno

O Benfica tem hoje (17h00) o desafio teoricamente mais complicado até à data no Grupo G da Liga dos Campeões, na visita aos turcos do Galatasaray, referente à 3ª jornada, que se completa amanhã com o jogo entre os gregos do PAOK e os israelitas do Hapoel Jerusalém. Depois de dois jogos na Luz, com triunfo frente ao conjunto helénico e a derrota perante a turma hebraica, os encarnados vão jogar fora de portas, empenhados na luta pela qualificação para a próxima fase, que apura o primeiro diretamente, e o segundo e terceiro para um play-in. Mas o adversário de hoje mete respeito, sendo considerado por Norberto Alves, treinador do Benfica, como um dos candidatos à conquista da Liga dos Campeões.

"Vamos lá para ganhar. Sei que parece um bocado difícil, porque é uma equipa do nível do Hapoel e jogam em casa, num ambiente na Turquia sempre adverso em termo de público", começou por alertar o técnico das águias, à BTV, recordando o duelo com o Hapoel: "Conseguimos jogar, em alguns momentos, ao mesmo nível deles".

Sobre o Galatasaray, Norberto Alves só espera dificuldades. "O campeonato turco é um dos melhores da Europa, mas eles já perderam com o Hapoel, no prolongamento, e em casa com o PAOK, o que foi algo inesperado. Por isso precisam muito de ganhar. Vamos ter um ambiente difícil, um adversário complicado, mas é manter o mesmo nível defensivo e procurar evitar os maus momentos prolongados, porque a este nível, dois minutos maus paga-se cara", analisou o treinador, que resumiu a missão encarnada: "Temos de jogar muito bem para ganhar este tipo de encontros".

Ivan Almeida lidera ranking

Para obter um bom resultado frente ao atual 10º classificado da liga turca, o Benfica precisa da inspiração de, entre outros, Ivan Almeida, que é o jogador com melhor média de pontos por jogo na competição (23) até ao momento. O extremo encarnado é ainda o terceiro mais ‘valioso’.