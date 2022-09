Benfica triunfa e dá o primeiro passo rumo à fase de grupos da Liga dos Campeões

O Benfica deitou a derrota na Supertaça, ante o Sporting, para trás das costas e alcançou a primeira vitória oficial na temporada, no Pavilhão da Luz. Na poule de apuramento para fase de grupos da Liga dos Campeões, as águias receberam e venceram os kosovares do Golden Eagle Ylli, por 92-67. Apesar da vantagem dilatada, o empate a 42 prevalecia ao intervalo.O melhor marcador da partida esteve do lado do adversário: Muhammed Bashir Ahmed destacou-se com 27 pontos. Pelos encarnados, Terrell Carter e José Barbosa brilharam com 15 pontos cada.A equipa de Norberto Alves vai agora medir forças com os cipriotas do Kevranos B.C., já esta sexta-feira. Para confirmar a entrada na Champions, as águias terão de bater os cipriotas e carimbar uma terceira vitória, no domingo, ante o vencedor do encontro entre os ucranianos do Budivelnyk e os alemães do Bamberg.