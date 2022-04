Benfica triunfa em Oliveira de Azeméis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica fechou a segunda fase da Liga Betclic com uma vitória contundente (87-57) em Oliveira de Azeméis.Os pupilos de Norberto Alves controlaram a partida desde o início, ganhando todos os parciais de forma clara (26-18, 21-12, 22-14, 18-13), sem que a Oliveirense conseguisse travar os adversários.Travis Munnings (15 pontos, 5 ressaltos, 2 assistências), Makram Romdhane (12 p, 5 r, 4 a) e José Silva (12 p, 1 a) destacaram-se no ataque do Benfica, enquanto Zane Waterman (23 p, 7 r, 1 a) rumou contra a maré, brilhando como MVP da partida.