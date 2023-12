Benfica triunfa na Póvoa de Varzim

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica regressou às vitórias este sábado na Póvoa de Varzim, ao bater o CD local, por 83-58, na 10.ª jornada da Liga Betclic.A turma anfitriã até equilibrou na 1.ª parte, chegando ao intervalo colada aos encarnados (36-38), mas a segunda metade foi toda do Benfica, vencendo de forma clara os dois parciais restantes, por 22-12 e 23-10.As águias sobem, que vinham de uma derrota na Liga dos Campeões frente ao Galatasaray, subiram, provisoriamente, ao 2.º lugar, à condição, pois este domingo há clássico no João Rocha, entre Sporting e FC Porto.Aaron Broussard (17 pontos, 4 ressaltos, 2 assistências, 4 roubos de bola) foi o MVP do encontro.Veja aqui a ficha.