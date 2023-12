Benfica triunfa na receção ao Lusitânia

Em jogo da 9.ª jornada, o Benfica recebeu e bateu (94-51) o Lusitânia e subiu ao 2.º lugar, à condição, da Liga Betclic, mantendo a perseguição ao líder Sporting.A turma açoriana conseguiu equilibrar o 1.º período, iniciando o 2.º com uma desvantagem de apenas 1 ponto (20-21), mas depois as águias não deram qualquer hipótese, fechando os restantes parciais por margens claras (27-16, 22-7 e 24-8).José Silva foi o maior trunfo do Benfica e MVP do encontro, com 19 pontos, 2 ressaltos, 1 assistência e 1 roubo de bola.Veja a ficha aqui.