Benfica vence Académica por 37 pontos de diferença

O Benfica venceu este sábado na receção à Académica, por 115-78, em partida a contar para a 16.ª jornada da Liga Placard, reagindo da melhor forma à derrota sofrida na ronda anterior diante do Imortal.

Na Luz, as águias entraram forte e dominaram o primeiro quarto (38-20). A superioridade manteve-se no segundo parcial (21-17) e a equipa de Carlos Lisboa foi para o intervalo na frente por 22 pontos (59-37). Os encarnados não baixaram a intensidade na segunda parte e, no final do terceiro quarto, lideravam por 31 pontos (92-61). No último parcial, a equipa da casa fechou a vitória robusta por 37 pontos de diferença (115-78), num encontro em que fez 18 triplos em 36 tentativas.

No capítulo individual, Betinho Gomes foi o melhor marcador do Benfica, com 24 pontos. O reforço de inverno Bryce Alford também esteve em evidência, com 23 pontos. Do lado do emblema de Coimbra, Ashford Golden (24 pontos) e Josh McNair (22 pontos) foram os melhores marcadores.

Com este triunfo, o Benfica (3.º) chega aos 28 pontos, atrás do FC Porto (29 pontos e menos um jogo) e do líder Sporting (32 pontos). A Académica segue no 8.º posto (22 pontos). Na próxima jornada, agendada para 30 de janeiro, as águias visitam o terreno do V. Guimarães.