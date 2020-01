Benfica vence em casa o Barreirense

O Benfica recebeu e venceu este sábado o Barreirense, por 101-74, em partida a contar para a 15.ª jornada da Liga Placard.





Na Luz, Betinho Gomes foi o elemento em evidência dos encarnados, ao apontar 25 pontos, 10 ressaltos, cinco assistências e um roubo de bola.Do lado do Barreirense, Jabari McGhee foi o melhor pontuador, com 17 pontos.Com este resultado, o Benfica segue no topo da classificação.Benfica-BarreirenseParciais: 29-16; 27-14; 24-20; 21-24