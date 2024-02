Benfica vence em Esgueira

O Benfica visitou e bateu este sábado o Esgueira por 100-64, numa partida a contar para a 14.ª jornada da fase regular da Liga Betclic.Os campeões nacionais estiveram sempre à frente do marcador, com os parciais de 31-17, 11-14, 34-14 e 24-19.Os melhores marcadores dos encarnados foram José Silva e Terrel Carter, ambos com 15 pontos. Veja a ficha do jogo aqui Com esta vitória, o Benfica sobe ao 2.º lugar com mais um jogo que o Sporting.