Benfica vence na última jornada e confirma primeiro lugar da 2.ª fase

Na última jornada da 2.ª fase da Liga Betclic, o Benfica recebeu e venceu neste sábado o Lusitânia, por 107-74, confirmando o primeiro lugar desta fase, que antecede os playoffs do título.Num duelo na Luz em que chegou a ter 41 pontos de vantagem, a formação comandada por Norberto Alves teve em Maik Zirbes o seu melhor marcador, com 16 pontos.Em segundo lugar fica o FC Porto, que foi surpreendido na receção à Oliveirense, por 85-84. Já o Sporting acaba a 2.ª fase no terceiro posto, depois de ter batido a Ovarense no João Rocha por 91-77.No Grupo B, V. Guimarães e CD Póvoa garantiram lugar nos playoffs, juntando-se aos seis conjuntos do Grupo A, enquanto o CAB Madeira desceu de divisão, à Proliga.