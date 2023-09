Benfica vence por 60 pontos e fica mais perto da fase de grupos da Liga dos Campeões

O Benfica venceu o TSU Tbilisi por 122-62 e está nas meias-finais do grupo 1 de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Em Antalya (Turquia), onde decorre esta fase, os encarnados foram claramente superiores ao 4.º classificado do campeonato da Geórgia 2022/23 e ao intervalo já tinham a partida praticamente resolvida, graças a uma vantagem de 25 pontos.Na segunda parte, os atuais bicampeões nacionais foram aumentando paulatinamente a diferença e acabaram por triunfar por números bastante expressivos: 60 pontos! Toney Douglas (19 pontos e 6 assistências) foi o elemento em maior evidência mas, com muitos jogadores a terem vários minutos, houve cinco na casa das dezenas em pontuação e uma distribuição quase uniforme neste parâmetro do jogo. Nota ainda para os 15 triplos apontados em 29 tentativas, numa tarde de muito acerto por parte das águias no que toca ao tiro exterior.Nas 'meias', o Benfica irá defrontar no próximo dia 27 o vencedor do Patrioti Levice-AEK Larnaca (duelo agendado para hoje às 19h30). A outra meia-final é entre Bakken Bears (DIN) e Norrkoping (SUE). Caso volte a ganhar, o Benfica terá depois um derradeiro obstáculo a 29 de setembro, na final deste grupo de qualificação - há três grupos e o vencedor de cada um deles apura-se para a fase de grupos da Champions, a prova europeia de clubes mais importante da FIBA e a terceira no 'Velho Continente', atrás da EuroCup e Euroliga.Em caso de qualificação, a formação de Norberto Alves já sabe que ficará incluída no grupo G, juntamente com Hapoel de Jerusalém, Galatasaray e PAOK.