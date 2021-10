Benfica vence russos do Parma

O Benfica obteve esta quarta-feira a primeira vitória na FIBA Europe Cup, ao bater em Lisboa os russos do Parma-Parimatch, por 83-69, numa partida da segunda jornada do Grupo C. No Pavilhão Fidelidade, o primeiro e o terceiro parciais foram cruciais para os 'encarnados', que se impuseram com diferenças superiores a 10 pontos, por 23-13 e 26-9, respetivamente.





O segundo parcial foi aquele em que o equilíbrio foi evidente, verificando-se uma igualdade 20-20, que não colocou em causa a superioridade encarnada no encontro, fechado com um quarto e último parcial(27-14) mais relaxado, no qual os russos aproveitaram para encurtar distâncias.No lado do Benfica, Aaron Broussard terminou o encontro com 13 pontos, sete ressaltos e oito assistências, enquanto Marcel Ponitka foi o melhor no lado adversário, com apenas menos um ponto do que o base das 'águias', o mesmo número de ressaltos e ainda três assistências.José Barbosa, com 14 pontos, e Travis Munnings, com 16, foram os outros dois benfiquistas que estiveram em bom plano na equipa portuguesa.No final, Norberto Alves destacou a coesão da sua equipa. "Naquilo que foi o nosso plano de jogo, tínhamos de arriscar. Preparámos uma defesa com muitas trocas de bloqueios, correndo riscos. Eles são mesmo muito grandes, mas obrigámo-los a baixar a equipa para jogarem igual a nós. Isso permitiu-nos aguentar mais ao nível das tabelas. Eles são muito grandes e são mesmo muito bons. Deixo uma palavra aos rapazes pelo grande sentido de equipa e entreajuda defensiva. No final estávamos sem oxigénio, para defender como defendemos tivemos de dar o que tínhamos e o que não tínhamos. Temos passado por dificuldades, o James Farr jogou com uma entorse, o Arnette [Hallman] não treinou, só veio para o jogo, o Tomás [Barroso] também, mas mantivemos viva a esperança de seguir em frente. Os rapazes estão de parabéns, sem dúvida alguma, e creio que os Benfiquistas ficam orgulhosos", disse o treinador das águias, em declarações reproduzidos pelo site do Benfica.Na próxima jornada, agendada para 27 outubro, o clube lisboeta visita o pavilhão do Opava, da República Checa.