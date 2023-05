Benfica visita inferno de Ovar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica pode carimbar já hoje (19h00) a presença na final do playoff da Liga Betclic, mas para isso terá de ultrapassar o forte apoio aos vareiros que se vai sentir nas bancadas da Arena de Ovar. Depois dos dois triunfos tranquilos na Luz, por 88-59 e 91-79, os encarnados apresentam grande favoritismo, mas a tradição da aguerrida Ovarense também poderá falar alto. Por isso, em declarações à BTV Norberto Alves, treinador das águias, está de sobreaviso perante a réplica do adversário:





“É uma equipa com muita tradição, que vai ter um enorme apoio em sua casa, é normal, pelo que temos de estar muito focados, a 100 por cento. É que se alguém for um bocado abaixo, as dificuldades vêm ao de cimo.”