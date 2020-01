Betinho Gomes já teve alta e fica com a equipa do Benfica em Sines

Betinho Gomes já teve alta do hospital e vai ficar com a equipa do Benfica em Sines, onde no domingo disputa a final da Taça Hugo dos Santos contra a Oliveirense. O extremo, que sofreu uma queda arrepiante na partida com o FC Porto e foi de maca para uma unidade de saúde, já realizou exames.





De qualquer forma, está afastada a sua participação no encontro de amanhã.