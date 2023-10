Betinho Gomes reforça acusações de racismo no Dragão: «Gritaram 'preto de m..., vai para a tua terra'»

Betinho Gomes reforçou as acusações de racismo a adeptos do FC Porto, durante o jogo do Benfica do passado sábado, para a Liga Betclic de basquetebol, no Dragão Arena. O extremo encarnado afirmou que tudo aconteceu no aquecimento, quando se dirigiu ao balneário e alguém gritou, várias vezes, 'preto de merda, vai para a tua terra'."Estávamos no meio do aquecimento antes de começar o jogo - faltavam cerca de 11 minutos, mais ou menos - quando decidi ir ao balneário. No caminho, exatamente atrás do banco de jogadores do FC Porto, um adepto grita 'preto de merda, vai para a tua terra'. Não liguei, continuei o meu caminho. Ao sair do balneário voltei a passar pelo mesmo sítio e voltaram a gritar 'preto de merda, vai para a tua terra'. Voltei a ignorar e continuei para o campo para aquecer com os meus colegas. Na altura achei que foi a melhor decisão porque tínhamos um jogo para ganhar. Decisão do qual me arrependo profundamente, porque deveria ter confrontado as pessoas que disseram aquilo, pois o jogo não é mais importante do que esta situação que tem que acabar de uma vez por todas. Não há lugar para o racismo nos pavilhões e em lado nenhum", começou por dizer, no Instagram, o internacional cabo-verdiano, que apontou ainda o dedo ao clube portista por permitir este tipo de situações e exigiu também medidas por parte da Federação Portuguesa de Basquetebol e forças de segurança."Nada do que eu diga aqui vai mudar alguma coisa enquanto os que realmente têm o poder de fazer alguma coisa em relação a isso não o fizerem. Falo do FC Porto, que tem de identificar estas pessoas e bani-las do pavilhão e do estádio. A Federação também tem um papel importante nisso tudo, juntamente com as autoridades, porque se ficarem calados perante esta situação, que já leva anos e anos a acontecer aqui em Portugal, neste caso são igualmente racistas. Desabafo de um atleta e, mais importante ainda, de um ser humano, que ama este desporto e este país", concluiu Betinho. Recorde-se que as acusações de racismo foram feitas inicialmente pela mulher do jogador, Sofia Ramalho Gomes, também ela antiga basquetebolista.